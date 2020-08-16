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فيديو..

في لمح البصر.. يسرق سيارة مواطن سعودي بطريقة تفوق الخيال

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في لمح البصر.. يسرق سيارة مواطن سعودي بطريقة تفوق الخيال
في لمح البصر.. يسرق سيارة مواطن سعودي بطريقة تفوق الخيال

عبد القادر وحيد

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جدة

أخبار السعودية

سرقة

سيارة

لمح البصر

كشف مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام لص بسرقة سيارة مواطن سعودي بجدة في لمح البصر.

وكانت كاميرات المراقبة وثقت لحظة سرقة سيارة في وضع التشغيل بسوق الصواريخ بجدة .

وكشف مقطع الفيديو عن الواقعة ، حيث ترك قائد المركبة سيارته وترجل منها لشراء شئ من أحد البائعين .

وفي هذه اللحظة استغل اللص انشغال صاحب المركبة مع البائع ، والذي ترك سيارته في وضع التشغيل ، حيث قام بالوقوف بسيارة أخري يقودها شريكه في السرقة، حيث نزل منها بهدوء، وقام بسرقتها في لمح البصر.

وعلق أحد رواد توتر على الواقعة بالقول :" حتى لو كان وقت النزول قصير ومكان التسوق قريب من السيارة .. قم بإطفاء المحرك".

كما علق الكاتب السعودي صالح الفهيد :" هل تود ان تجرّب الصدمة التي عاشها صاحب السيارة المسروقة؟ الطريقة بسيطة جدا، اترك سيارتك قيد التشغيل عند نزولك للبقالة او الصيدلية او اي دكان، وستخرج في احدى المرات ولن تجد سيارتك وستركض في الفراغ من هول الصدمة . قد لا تحدث الصدمة من اول مرّة لكن حتما ستحدث وتعيشها بكل مرارتها". 

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