  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:47 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كويتي ينتقم من أردني تحرش بزوجته أمامه على الشاطئ

الطفلة

كاميرا مراقبة ترصد ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام

وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين

رئيس الموساد: قريبا دولة عربية ستوقع اتفاق السلام

إصابة شريف إكرامي بشد في الخلفية

غليان في الأهلي بسبب "إكرامي" واتجاه لتغريمه

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عن "كورونا": "الموضوع مكنش حاد أوي"

فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

رمضان صبحي

بـ100 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف رمضان صبحي

الملك سلمان عاهل السعودية

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس: "عملنا مشاريع بتريليون جنيه ومش عايزينكم تسددوها"

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

رد غير متوقع من قرقاش على مسؤول خليجي.. وصفه بهذا الشيء

غليان في الأهلي بسبب "إكرامي" واتجاه لتغريمه

الرياضة

إصابة شريف إكرامي بشد في الخلفية
إصابة شريف إكرامي بشد في الخلفية

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

مذيع بقناة الأهلي يكشف أسرار "مرعبة" عن دور إكرامي في رحيل رمضان صبحي

#

أشهر حكم في أفريقيا: منعوني من التحكيم بعد إنصافي لـ الأهلي في النهائي

#

حسام عاشور يحرج جماهير الزمالك بتصريح ناري

#

رأي مفاجيء من الشناوي في رحيل شريف إكرامي عن الأهلي

الاردن

كورونا

المملكة الاردنية

#كورونا

اندلعت أزمة طاحنة داخل النادي الأهلي، بسبب شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، خلال الساعات الأخيرة.

وتغيب حارس المرمى عن تدريبات الفريق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن تأكد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم، وخروجه من حسابات فايلر.

ويغيب شريف إكرامي منذ فترة، ولكن لجنة التخطيط بالأهلي بدأت في الاستفسار عن ذلك، خاصة بعدما فشل الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي، والذي يرتبط بعلاقة نسب مع الحارس.

جدير بالذكر أنه خلال الفترة الأخيرة، القت شريحة كبيرة من جمهور الأهلي، باللوم على شريف ووالده إكرامي الشحات، حيث حملتهم مسؤولية رفض رمضان صبحي، البقاء في الأهلي، وتفضيل عرض بيراميدز الأعلى ماليًا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي بصدد توقيع غرامة مالية على شريف إكرامي بعد غيابه عن التدريبات، وكان آخرها مران اليوم، ومطالبة الحارس بالانتظام في المران، خاصة وأنه يحصل على مستحقاته كاملة مثل بقية اللاعبين

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا
» 1227 إصابة بكورونا في السعودية
» بيراميدز يقترب من خطف أحد نجوم الزمالك.. شاهد التفاصيل
» بشأن الحكام.. خبر صادم عن إدارة قمة الأهلي والزمالك
» في لمح البصر.. يسرق سيارة مواطن سعودي بطريقة تفوق الخيال
» تصريح صادم لـ "سموحة" بشأن شراء ثنائي الأهلي
» تسريبات لمباريات البريميرليج قبل الإعلان عنها
» تصريحات مهمة للرئيس عن مخالفات البناء
» الرئيس يرحب بـ"عدلي منصور": شخصية وطنية عظيمة
» قرار جديد من الخطيب بشأن أزمة رمضان صبحي
» الوزير : نقل 2 مليون راكب عام 2030

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة