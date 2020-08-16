الأردن يحذر من بؤرتين جديدتين لفيروس "كورونا "

16 أغسطس 2020 - 02:18 م

حذرت اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن من وجود بؤرتين جديدتين لفيروس "كورونا" المستجد في المملكة الأردنية.

وأشار نذير عبيدات المتحدث باسم اللجنة إلى أن البؤرة الجديدة ظهرت بالتزامن مع زيادة أعداد الإصابات، لافتا إلي أن موطن البؤرتين في مركز حدود جابر الحدودي مع سوريا والتي يتواجد مصابوها في مدينة الرمثا أما البؤرة الثانية في مدينة إربد وغالبا تسبب أحد القادمين من الخارج بنقل العدوي إليها علي حد قوله .

في سياق متصل أعلن مدير عمليات أزمة "كورونا" العميد الركن مازن الفراية، عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية إربد وعن باقي المحافظات ابتداء من صباح غد الاثنين وحتى يسمح الوضع الوبائي في اللواء برفع العزل .