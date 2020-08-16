  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:48 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

كويتي ينتقم من أردني تحرش بزوجته أمامه على الشاطئ

الطفلة

كاميرا مراقبة ترصد ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام

وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلى كوهين

رئيس الموساد: قريبا دولة عربية ستوقع اتفاق السلام

إصابة شريف إكرامي بشد في الخلفية

غليان في الأهلي بسبب "إكرامي" واتجاه لتغريمه

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عن "كورونا": "الموضوع مكنش حاد أوي"

فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

رمضان صبحي

بـ100 مليون جنيه.. بيراميدز يخطف رمضان صبحي

الملك سلمان عاهل السعودية

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس: "عملنا مشاريع بتريليون جنيه ومش عايزينكم تسددوها"

وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش

رد غير متوقع من قرقاش على مسؤول خليجي.. وصفه بهذا الشيء

فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

قضايا وحوادث

فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان
فيديو.. مصرع 63 شخصا جراء الفيضانات بالسودان

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

هولندا تسجل 147 وفاة جديدة بسبب "كورونا"

#

فرنسا.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 860

#

إصابة 18 شخصًا جراء وقوع انفجارين في تايلاند

#

مقتل وإصابة 14 شخصا جراء خروج قطار عن مساره في أستراليا‎

الجزيرة

السودان

الفيضانات

كسلا

مصرع 63 شخصا

قال الدفاع المدني السوداني إن الأمطار التي هطلت في نهاية الشهر الماضي تسببت في إحداث سيول عارمة، والتي أسفرت عن مقتل 63 شخصا.

وفي بيان صدر أوضح أن 14 ألفا 108 منازل و119 بناء حكوميا تدمر كليا، بالإضافة إلى تضرر 16 ألفا و240 منزلا بشكل كبير.

وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة.

كما أثرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وفي آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء الماضي أشار إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار، منوها أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق السودان. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا
» 1227 إصابة بكورونا في السعودية
» بيراميدز يقترب من خطف أحد نجوم الزمالك.. شاهد التفاصيل
» بشأن الحكام.. خبر صادم عن إدارة قمة الأهلي والزمالك
» في لمح البصر.. يسرق سيارة مواطن سعودي بطريقة تفوق الخيال
» تصريح صادم لـ "سموحة" بشأن شراء ثنائي الأهلي
» تسريبات لمباريات البريميرليج قبل الإعلان عنها
» تصريحات مهمة للرئيس عن مخالفات البناء
» الرئيس يرحب بـ"عدلي منصور": شخصية وطنية عظيمة
» قرار جديد من الخطيب بشأن أزمة رمضان صبحي
» الوزير : نقل 2 مليون راكب عام 2030

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:41 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة