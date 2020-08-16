كاميرا مراقبة ترصد ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام

16 أغسطس 2020 - 03:31 م

حالة من الرعب والجدل سيطرت على الجميع بعد انتشار الصور والفيديو لواقعة ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام، حيث التقطتها كاميرات المراقبة.

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد توفت طفلة بالغة من العمر 7 سنوات في بريطانيا وحزن الجميع على فراقها، وظلت والدتها حبيسة المنزل لأيام بعد وفاتها تتمنى أن تراها ولو للحظة واحدة ولكنها ترفض أن تقابل أي شخص و لا حتى أن تخرج من المنزل .

ووفقا لما ورد في الصحيفة ، فإن السيدة قررت أن تخرج من المنزل بعد أيام من دفن الصغيرة في المقابر الخاصة العائلة ولكنها لم تتوقع أن تراها مرة أخرى في ذلك اليوم .

وغادرت السيدة المقابر ولكنها سمعت شخصا ما يناديها، الشخص يمتلك شريط فيديو للحظات من أمام قبر ابنتها والذي سجلته كاميرات المراقبة المثبته في مكان قريب من منطقة المقابر .

استوقفها أحد الشباب وعرض عليها صورا من كاميرات المراقبة، والتي شاهدت فيها فتاة في نفس عمر طفلتها وتقريبا نفس شكلها، ولكن اختفت الطفلة في لمح البصر بعدها .