» ذبحه.. يضبط زوجته تخونه مع عشيقها على سريره

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شهدت عمارات العبد بمنطقة 15 مايو جريمة قتل بشعة، عندما انهال عامل بسكين على عاطل بعد أن اكتشف ارتباطه بـ علاقة غير شرعية مع زوجته، وتم ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي قسم 15 مايو بلاغا من الأهالى بقيام عامل بذبح عشيق زوجته داخل إحدى عمارات العبد بدائرة القسم، حسب صدى البلد.

بالانتقال والفحص عثر على جثة شاب أسفل العقار الذي شهد الواقعة، وتبين من التحريات أن المجني عليه تربطه علاقة غير شرعية مع زوجة المتهم، وأثناء عودة المتهم إلى منزله وبفتح باب الشقة شاهد المجني عليه في وضع مخل مع زوجته داخل غرفة نومه .

فقام بإحضار السكين وسدد عدة طعنات له، وقام المجني عليه بفتح باب الشقة والهرب ولكنه سقط قتيلا أسفل العقار، تم ضبط الزوج المتهم واعترف بارتكاب الواقعة بدافع الشرف


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