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نائب متهم بالاغتصاب يعود لجلسات مجلس العموم
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فتحي مجدي

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سيكون بإمكان عضو برلماني كبير من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا اعتقل للاشتباه في قيامه باغتصاب باحثة بمجلس العموم، العودة إلى البرلمان خلال أسبوعين بعد إعادة إطلاق سراحه بكفالة حتى نوفمبر.
وسيعاد استجوابه بينما تواصل شرطة العاصمة تحقيقاتها. ويأتي هذا بعد أسبوعين من كشف صحيفة "ذا ميل أون صنداي" عن إلقاء القبض على البرلماني - الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية - بسبب مزاعم بارتكاب جرائم جنسية واعتداء.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "يوم الجمعة، 31 يوليو، تلقت شرطة العاصمة مزاعم تتعلق بأربع حوادث منفصلة تتضمن مزاعم بارتكاب جرائم واعتداء جنسي. يُزعم أن هذه الجرائم حدثت في عناوين في وستمنستر ولامبيث وهاكني بين يوليو 2019 ويناير 2020".

وأضافت: "تم القبض على رجل في الخمسينيات من عمره يوم السبت 1 أغسطس 2020 بتهمة الاغتصاب والاعتداء الجنسي عن طريق الإيلاج واللمس والاعتداء". وأشارت إلى تمديد كفالة عودته حتى أوائل نوفمبر 2020. 

وكانت موظفة البرلمان - وهي في العشرينات من عمرها – ادعت تعرضها لاغتصاب استلزم علاجًا في المستشفى، وقالت إنها "محطمة" بسبب تقاعس "وستمنستر" (الحكومة) عن القضية.


وتعرض حزب المحافظين لانتقادات لعدم تعليق النائب المعني، لكن رئيسه ويب مارك سبنسر حذر من قدرته على تحديد هوية المشتكي. 


وقال جيس فيليبس من حزب "العمال"، إن هذا خطأ ولن يُسمح به إذا تم تقديم ادعاء مماثل ضد مدرس، واصفًا القضية بأنها "مسألة وقائية".

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