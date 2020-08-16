عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

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ضاحي خلفان نائب شرطة دبي
ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

الطيب حسين

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فجر قائد شرطة دبي في دولة الإمارات سابقا، ضاحي خلفان، مفاجأة عن اغتيال القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، محمود عبد الرؤوف المبحوح.


واغتيل "المبحوح" في أحد فنادق إمارة دبي في يناير 2010، حيث اعتبر "خلفان" أن هذا الاغتيال كان خطأ استراتيجيًا.

وقال في حوار خاص لقناة "12" العبرية، إن اغتيال القيادي البارز في حركة "حماس" كان خطأ استراتيجيا كبيرا لجهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقدت أن اغتيال القيادي البارز بحركة "حماس" سيمر مرور الكرام، وأن خلية "الموساد" لن يتم اكتشافها.

ولفت خلفان إلى أن "الأجهزة الأمنية في الإمارات كشفت وتعقبت خلية الموساد من يوم دخلوا دبي وحتى خروجهم منها".

وكان "الموساد" الإسرائيلي قد اغتال القيادي البارز في حركة "حماس"، محمود محمود عبد الرؤوف المبحوح، في أحد فنادق إمارة دبي، في يناير 2010.

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