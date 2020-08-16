» مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

16 أغسطس 2020 - 05:35 م

بدا فريق يوفنتوس الايطالي في وضع خطة جادة لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية، من اجل تحقيق حلم التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا خلال الموسم المقبل.

وقال موقع "كالتشيو مريكاتو" ان يوفنتوس الايطالي وضع الفرعون المصري ضمن حساباته حال توافر الأموال فى خزينة النادي، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا ببيع عدد من لاعبى الفريق.

وأضاف الموقع أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذى قد يدفع الإدارة لبيع عدد من اللاعبين، مثل الأرجنتينى باولو ديبالا الذى دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وتحدث الموقع أنه فى حال نجاح نادى يوفنتوس فى بيع عدد من اللاعبين بالإضافة إلى ديبالا، فإنه سيملك القوة المالية الكافية لإعادة محمد صلاح إلى "الكالتشيو"، إذ يعرض عليه راتب سيكون ثانى أعلى راتب خلف كريستيانو رونالدو الذى يتقاضى 30 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وكان محمد صلاح سبق وخاض تجربة الاحتراف فى الدورى الإيطالى "الكالتشيو" عبر بوابتى فيورنتينا وروما قبل أن ينتقل لنادى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 ويتوج معه بـ 4 ألقاب وهى دورى ابطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية والدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".