  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
بحث متقدم
مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

السعودية

اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

إصابة عصام العريان بمرض خطير

نقابة الأطباء تعتذر عن نعي عصام العريان

أحمد فتحي

مفاجأة.. أحمد فتحي يتراجع عن الرحيل بسبب رمضان صبحي

أرشيفية

كويتي ينتقم من أردني تحرش بزوجته أمامه على الشاطئ

الطفلة

كاميرا مراقبة ترصد ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا

«بايدن» يقدم تعازيه في وفاة شقيق «ترامب»

الحياة السياسية

نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن
نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

الموت يفجع دونالد ترامب

#

رد فعل ناري من هاني شاكر بعد إهانة أحمد فلوكس له بسبب مصطفى حفناوي

#

المتحدث باسم كلينتون يحذر «بايدن» من مناظرة «ترامب»

#

ابنة شقيقه: «ترامب لن يتحسن.. بل سيزداد سوءًا»

قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تعازيه وزوجته للرئيس دونالد ترامب اليوم في وفاة شقيقه الأصغر روبرت.
وكتب المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية عبر حسابه على موقع "تويتر": "السيد. الرئيس، جيل وأنا حزينان عندما علمنا بوفاة أخيك الأصغر روبرت. أعلم الألم الهائل لفقدان أحد أفراد أسرته وأدرك مدى أهمية الأسرة في مثل هذه اللحظات. أرجو أن تعلم أن صلواتنا معكم جميعًا". 

وتوفي روبرت ترامب (71 عامًا)، بعد يوم واحد من زيارت ترامب له في المستشفى بنيويورك.

وقال ترامب إن أخاه الأصغر روبرت توفي ليل السبت. وأضاف في بيان: "بقلب حزين أعلن أن أخي الرائع، روبرت، توفي الليلة. لم يكن أخي فقط، لقد كان أعز أصدقائي. سنفتقده كثيرًا، لكننا سنلتقي مرة أخرى. ذكراه ستعيش في قلبي إلى الأبد. روبرت، أحبك. ارقد في سلام".

وكان روبرت ترامب (71 عامًا) أصغر من الرئيس (74 عامًا) وكان يعمل مديرًا تنفيذيًا في قطاع الأعمال ومطورًا عقاريًا.


وقام ترامب بزيارة مشوبة بالعواطف لرؤية أخيه المريض في مركز وايل كورنيل الطبي في نيويورك قبل ذهابه إلى ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.


وقال مساعد إن من المتوقع حضور الرئيس الجنازة. ولم يتم كشف النقاب عن سبب الوفاة. وقال ترامب للصحفيين الجمعة إن أخاه "يمر بوقت عصيب" نتيجة مرض لم يكشف النقاب عنه.


ووفقًا لما ذكره صديق مقرب للعائلة تحدث إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن روبرت، الذي قيل إنه تناول مخففات الدم، عانى من نزيف دماغي بدأ بعد سقوطه مؤخرًا.  


على مدى الأسابيع القليلة الماضية، لم يتمكن من التحدث عبر الهاتف، وفقًا لما للمصدر ذاته.




كان روبرت ترامب ، أحد أشقاء الرئيس الأربعة ، مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا سابقًا في منظمة ترامب. وهو مدير تنفيذي للأعمال ومطور عقاري يدير ممتلكات شركة "منظمة ترامب" العقارية خارج مانهاتن.


وهو أيضًا رئيس إدارة ترامب، وهو صندوق استئماني مملوك للعديد من أفراد العائلة. كان روبرت متزوجًا من بلين ترامب حتى انفصلا في عام 2007، وزوجته الحالية هي آن ماري بالان.


وأشقاء دونالد وروبرت الآخرون هم ماريان (80 عامًا)، إليزابيث (75 عامًا)، وفريد، الذي توفي عام 1981 عن عمر يناهز 42 عامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف
» مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"
» قرار مهم من النائب العام بشان عقاري اسكندرية وأسيوط
» اختراق بيانات قادة بالجيش الألماني
» نائب متهم بالاغتصاب يعود لجلسات مجلس العموم
» اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية
» إثيوبيا تهنئ الإمارات باتفاقية السلام مع إسرائيل
» ذبحه.. يضبط زوجته تخونه مع عشيقها على سريره
» قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة