  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:09 م
Advertisements
بحث متقدم
مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

السعودية

اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

إصابة عصام العريان بمرض خطير

نقابة الأطباء تعتذر عن نعي عصام العريان

أحمد فتحي

مفاجأة.. أحمد فتحي يتراجع عن الرحيل بسبب رمضان صبحي

أرشيفية

كويتي ينتقم من أردني تحرش بزوجته أمامه على الشاطئ

الطفلة

كاميرا مراقبة ترصد ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا

فيديو فاضح للفنانة ميريام كلينك

الصفحة الأخيرة

مريام كلينك
مريام كلينك

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لمدة 15 دقيقة.. فيديو فاضح بميدان عام

#

إعلامية كويتية شهيرة تتحدث عن فيديو فاضح لـ "غادة عبدالرازق"

#

"ترامب" ينشر فيديو فاضح ثم يحذفه

#

النيابة الكويتية تحقق مع فنان شهير في فيديو فاضح

فيديو

عيد ميلاد

مريام كلينك

فاضح

أحدث مقطع فيديو للفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، في موجة غضب وهجوم عليها، بسبب ما اعتبره الجميع فيديو فاضح لها.

حيث ظهرت ميريام كلينك خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع دولارات تتطاير يوم 14 أغسطس، في وقت تعيش فيه بلادها ظروفا معيشية صعبة.

واحتفلت النجمة الاستعراضية اللبنانية بعيد ميلادها أول أمس، بتأدية رقصة تتطاير فيها مئات الدولارات، فيما يعاني فيه وطنها أزمة معيشية خانقة، ومأساة انفجار مرفأ بيروت.

وشاركت الجمهور رقصة مع عدة صور ومقاطع فيديو من احتفالها بهذه المناسبة.

وظهرت كلينك وهي ترتدي ملابس زهرية وترقص بطريقة مثيرة حاملة بين يديها كمية من الدولارات، عمدت إلى رميها في الهواء والتباهي بهذا المبلغ، لتقوم بعد ذلك بوضعه في "التوب" الذي ترتديه جهة الصدر، لكن الأمر الأكثر استفزازا هو وضعها للدولار في حذائها.

وكان اللافت أن كلينك كانت أمنيتها الأولى خلال هذه المناسبة هي أن تكون الأيام المقبلة أفضل من سابقاتها، قائلة: "عيد ميلاد سعيد للملكة".

وبدت ميريام بقمة السعادة، وهي تطفئ شمعتها الجديدة، فحمل قالب الحلوى مجسما لتاج وشعار مملكة كلينكستان QMK .

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا عليها خاصة في ظل تسارع دول عديدة لتقديم المساعدات للبنان بسبب الأضرار البالغة التي لحقت به جراء انفجار مرفأ بيروت.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف
» مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"
» قرار مهم من النائب العام بشان عقاري اسكندرية وأسيوط
» اختراق بيانات قادة بالجيش الألماني
» نائب متهم بالاغتصاب يعود لجلسات مجلس العموم
» اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية
» إثيوبيا تهنئ الإمارات باتفاقية السلام مع إسرائيل
» ذبحه.. يضبط زوجته تخونه مع عشيقها على سريره
» قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة