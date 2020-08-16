  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:10 م
Advertisements
بحث متقدم
مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

السعودية

اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

إصابة عصام العريان بمرض خطير

نقابة الأطباء تعتذر عن نعي عصام العريان

أحمد فتحي

مفاجأة.. أحمد فتحي يتراجع عن الرحيل بسبب رمضان صبحي

أرشيفية

كويتي ينتقم من أردني تحرش بزوجته أمامه على الشاطئ

الطفلة

كاميرا مراقبة ترصد ظهور طفلة أمام قبرها بعد دفنها بأيام

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

آخر الأخبار

مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة: قمت بمنع ذبح خروف العيد في منزلنا .. روح تحتاج للرحمة

#

فتاة عمرها 12 عامًا تتزوج من رجلين خلال شهر واحد

#

وفاة شاب بعضة سمكة قرش في أستراليا

#

تحول لا يصدق.. كيف تغلبت على الأكزيما التي أفقدتها بصرها؟

حرق

بيان

الأزهر

مسجد السلام

ندّد مرصد الأزهر فى بيان له اليوم الأحد، بمحاولة إضرام النار بمسجد "السلام" فى مدينة ليون جنوب غرب فرنسا، بحادث ثان من نوعه في أقل من أسبوع.

وحذر المرصد من أن تلك المحاولة الثانية ربما تكون حلقة فى سلسلة من أعمال الكراهية والعنف ضد المسلمين هناك.

وأعرب عن رفضه لقرار بلدية سرقسطة الأسبانية الذى يقضى بمنع المسلمين غير المسجلين فى المدينة من دفن ذويهم وفقا للشعائر الإسلامية، واستنكاره استخدام الدعاية الانتخابية فى ألمانيا للهجوم على الإسلام معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا ضد الديمقراطية.

كما دان المرصد نشر محتوى مسيء للنبي محمد في الهند، والذي تسبب فى اندلاع مواجهات بين الشرطة الهندية والمسلمين أسفرت عن سقوط قتلى واعتقال العشرات، وأكد أن نشر مثل هذا المحتوى العدائي من شأنه تأجيج الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد وهو الأمر الذي ترفضه الشرائع والأعراف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف
» مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"
» قرار مهم من النائب العام بشان عقاري اسكندرية وأسيوط
» اختراق بيانات قادة بالجيش الألماني
» نائب متهم بالاغتصاب يعود لجلسات مجلس العموم
» اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية
» إثيوبيا تهنئ الإمارات باتفاقية السلام مع إسرائيل
» ذبحه.. يضبط زوجته تخونه مع عشيقها على سريره
» قناة إسرائيلية تزعم: دولة عربية جديدة ستطبع علاقاتها معنا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:11 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة