» مستشار "بن زايد": العواصم العالمية الكبرى أيدت قرارنا بشأن إسرائيل

16 أغسطس 2020 - 07:20 م

قال الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، إن العواصم العالمية الكبرى أيدت قرار بلاده بالتطبع من إسرائيل.



وكتب عبر حسابه على "تويتر": "العواصم العالمية الكبرى ومراكز القرار المهمة في العالم رحبت بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي والإمارات كسبت ود وتقدير الرئيس الأمريكي القادم إن كان ترامب أو جو بايدن".

