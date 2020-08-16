"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا

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التعليم العالي

فيروس

كورونا

متحدث

كشف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي  حسام عبد الغفار، أن دراسة إكلينيكية أجريت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تدمير كورونا.

وقال في مداخلة تلفزيونية إن "الأدوية من الأنواع الآمنة، وموجودة في الأسواق المحلية، ولكن يتم استخدامها لعلاج أمراض غير كورونا".

وأضاف: "الأدوية تعمل على تحسين وصول العلاج للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا، وبالتالي تدميره بشكل كامل".

وأوضح، أن "هناك منتجا آخر تم اكتشافه في المراكز العلمية كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا".

ونوه عبد الغفار، إلى أن هذه الأدوية لا يتجاوز سعرها في الأسواق المصرية الـ20 جنيها مصريا فقط.


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