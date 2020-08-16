ابنة شويكار تكشف سبب وفاة والدتها وتفجر مفاجأة

16 أغسطس 2020 - 07:51 م

روت "منة الله" ابنة الفنانة شويكار، تفاصيل اللحظات الأخيرة من حياة والدتها، والتي رحلت عن عالمنا الجمعة.

وأكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أمس السبت أن والدتها لم تكن مريضة أو رحلت بعد صراع مع المرض كما يزعم البعض، مشيرة إلى أنه قبل وفاتها بيومين شعرت بألم في بطنها ورحلت بهدوء وسلام.

كما كشفت أنه قبل الوفاة أكدت لها أنه إذا ذهبت للمستشفى فلن تعود للمنزل مرة أخرى.

أما عن آخر وصايا، فقالت ابنة شويكار أنها أوصت بعدم إقامة عزاء لها، وبررت ذلك بأنها لا تحب أن تتعب أحد"، وذلك قبل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت أن والدتها ظلت تعشق زوجها الفنان الراحل فؤاد المهندس حتى وفاته، أحضرت له حماما محشيا قبل وفاته بساعات قليلة.

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