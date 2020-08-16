بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

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وزير النقل: تم تشغيل 41 قطارا لإستيعاب ركاب المترو

كشف كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق. 


وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب»، مضيفا «المرحلة الرابعة أنشأت بخبرات مصرية بنسبة 100%، مع الاستعانة بالخبراء الأجانب في بعض المسائل وده مش عيب، عندنا شركات مصرية قلبها جامد».

وأردف «المرحلة الأولى للخط الرابع تشمل 14 كيلو مترا وتنفذ بأربع شركات مصرية وطنية»، مشيرا إلى أن تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية لتنفيذ سد روفيجي، معلقا «الرئيس التنزاني قالي تنزانيا لجأت إلى الشركات المصرية مثلما لجأت السيدة مريم إلى مصر»، معلقا «مصر انتزعت تنفيذ سد روفيجي من شركات عالمية من بينها شركات تابعة للصين ودولة أخرى نكرهها لن نذكرها».

وأكمل «محطة عدلي منصور مجهزة على أعلى مستوى وإذاعة داخلية حديثة، و16 سلم متحرك، و2 أسانسير مكيف لخدمة الركاب خدمة واي فاي»، لافتا إلى أن تنفيذ المونورول سيتم على أعلى مستوى بالتحالف الذي يضم المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة عالمية.

وتابع «المقاولون العرب وأوراسكوم لهما تاريخ مشرف واكتسبوا سمعة عالمية وبيطلبوا بالاسم ليس في أفريقيا فقط لكن على مستوى العالم»، مضيفا «بناخد قروض بفائدة تصل إلى 1% أي لا تذكر، وننفذ مشروعات حديثة ووسائل مواصلات حضرية».

وأشار إلى «أن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق ستبدأ في العمل ابتداء من السادسة صباح الغد حتى محطة هليوبوليس مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ تغطية سقف محطة عدلي منصور التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر». 

وتابع «خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق»، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات.

وقال: «مصاريف تشغيلنا في المترو 8 مليارات جنيه، نحصل على 50% فقط منها»، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

وأوضح «أنه سيتم تحريك أسعار التذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات ، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات».

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