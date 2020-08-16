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ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

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ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

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ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020
ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

فتحي مجدي

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قرر السلطان عبد الله أحمد شاه، ملك ماليزيا، منح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، جائزة "الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م" وهي الجائزة السنوية التي يتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا، التي تلعب دورًا بارزًا في خدمة الإسلام والمسلمين.
وأعلن الدكتور ذو الكفل محمد البكري، وزير الشؤون الإسلامية الماليزي، أنه قد تم منح هذه الجائزة إلى شيخ الأزهر تقديرًا له ولدور مؤسسة الأزهر في خدمة الدين الإسلامي والأمة الإسلامية.

وأشاد بالدور الذي يلعبه مبعوثي الأزهر في ماليزيا، وذلك خلال لقائه مع جمال عبد الرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا، في مقر وزارة الشؤون الإسلامية بماليزيا.

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