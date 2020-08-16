  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر08:45 م
Advertisements
بحث متقدم
ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

كامل الوزير

بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

وزير التعليم العالي

"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا

أرشيفية

«داعش» قد يعمل على تسريع الموجة الثانية العالمية من كورونا

مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

السعودية

اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

إصابة عصام العريان بمرض خطير

نقابة الأطباء تعتذر عن نعي عصام العريان

اكتشاف «شبح» بعد سنوات من «المطاردة المخيفة» داخل الشقة

الصفحة الأخيرة

اكتشاف «شبح» بعد سنوات من «المطاردة المخيفة» داخل الشقة
اكتشاف «شبح» بعد سنوات من «المطاردة المخيفة» داخل الشقة

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

تسريب رسالة صوتية لرجاء الجداوي من داخل العزل: الموضوع خطير

#

يقتل طفلة 7 سنوات بالمقص بسبب صورة لم تعجبه

#

إصابة «رونالدو سوزا» بكورونا واستبعاده من بطولة UFC 249

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

أصيبت سيدة بريطانية بالرعب بعد اكتشافها لما بدا أنها "فتاة شبح" في خلفية صورة عائلية، بعد سنوات من المطاردة "المخيفة" داخل الشقة جعلت ابنها يبكي بشكل هيستيري.
كانت أليس مارتن تتنقل بين مجموعة من الصور العائلية التي التقطتها أثناء فترة الإغلاق، عندما رصدت ضيفًا غامضًا غريبًا يلوح في الأفق في الخلفية.

تظهر الصورة التي التقطت في 27 أبريل، أليس تبتسم مع زوجها توم براون وابنها لوي، وفي الخلفية يظهر ما يبدو أنه ظل لفتاة تقف بجانب الباب.

وادعت أنها استطاعت رؤية فتاة صغيرة ذات شعر طويل وشكل وجه محدد وشيء يمسك بيديها وهي تقترب من غرفة نوم ابنها، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

أرسلت أليس (23 عامًا)، الصورة على الفور إلى أختها ورفعت درجة السطوع فيها، ما جعلها تفزع عندما ظهر ما بدا أنه عين في بؤرة التركيز في الصورة.

وقالت مساعدة الرعاية، التي عادة ما تكون متشككة في الخوارق، إنها لا تستطيع شرح الشكل المخيف لأنه لم يكن هناك أثاث أو أشياء معلقة على الباب في ذلك الوقت.

وأضافت: "أرى فتاة صغيرة ذات شعر طويل، ممسكة بشيء ما، أشعر بالضيق. كنت أقول لشريكي أنني عندما رأيته مرضت. إنه ليس شيئًا لطيفًا. يقول الناس إنه يبدو جيدًا وليس هناك لإيذائي، لكنه يضعني في حالة توتر بعض الشيء".

وتابعت: "كنت أنظر إلى صوري ذات ليلة وقلت: ما هذا؟، لفتت انتباهي". وأضافت: "أرسلتها إلى أختي وسألتها عن رأيها فيها، وقمت بتغيير السطوع في صورتي قليلاً. عندها يمكنني رؤية العين".


ومضت قائلة: "كلما غيرت أختي الفلتر، عندها يمكنك رؤيتها حقًا تستطيع أن ترى الوجه والشعر، تستطيع أن ترى شكل العين والوجه".


وزادت: "حاولت أن أقول لنفسي إنه مجرد ظل أو شيء معلق على الباب، لكن كلما نظرت إليه أكثر كلما فكرت، كيف ذلك؟".


تقول أليس إنها شعرت دائمًا بوجود مخيف في الشقة، حيث يتم تشغيل التلفاز وألعاب ابنها وحدها.


وأضافت: "في الشقة التي التقطت فيها تلك الصورة، لم نكن سعداء للغاية. لم نرغب في البقاء هناك. لم يستقر ابني في غرفته على الإطلاق. غرفته هي الغرفة التي يوجد بها الرقم (في تلك الصورة). نام معنا لمدة عامين".


وتابعت: "يشعر الكثير من أفراد عائلتي بالصدمة لأنه ينام جيدًا هنا بسبب سوء حالته في الشقة. كان يبكي هناك فقط، ويبكي بشكل هيستيري".


لكن الأم قالت إنه في شقتهم الجديدة لم تكن لديهم أي مشاكل، وإن طفلها ينام بشكل طبيعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا يسجل أسوأ حصيلة يومية في المغرب
» مستشار "بن زايد": العواصم العالمية الكبرى أيدت قرارنا بشأن إسرائيل
» دخلت أرضًا زراعية لقضاء حاجتها.. فاغتصبت وقتلت
» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف
» مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"
» قرار مهم من النائب العام بشان عقاري اسكندرية وأسيوط
» اختراق بيانات قادة بالجيش الألماني
» نائب متهم بالاغتصاب يعود لجلسات مجلس العموم
» اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة