» الوزير: الرئيس اتخذ هذا القرار حفاظًا على أرواح المواطنين

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قال كامل الوزير، وزير النقل،  إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإلغاء كل المعديات وإحلال الكباري بدلا منها في القرى التي لا يقل عدد سكانها عن 10 آلاف مواطن، حفاظا على أرواح المواطنين.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «سنبدأ عملية إحلال الكباري الخرسانية محل المعديات وخاصة بمناطق الرياح البحيري في منطقتي كوم حمادة وكفر داوود حيث من المقرر إقامة حوالي 15 كوبري بتكلفة ستصل إلى حوالي مليار ونصف المليار جنيه».


وأوضح إلى أن الوزارة بدأت عملية التخلص من المواد الخطرة والقابلة للاشتعال في كافة الموانئ، مردفا «بعض الموانئ تحتوي على أمونيوم ونترات أمونيوم وتخضع لإجراءات شديدة»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بالعمل على هذا الملف بشكل فوري وتوفير تأمين كاف بكافة الموانئ المصرية دون الانتظار إلى تشكيل لجان، معلقا «ننفذ كافة الإجراءات الأمنية على كافة الشحنات بالميناء حيث تم التخلص من المهمل الخطر، و نوفر جميع وسائل التأمين للمتداول الخطر حتى خروجها من الميناء
وأكمل «الرئيس السيسي وجه بتطوير كافة هناجر ميناء الإسكندرية»، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بتثبيت أسعار تذاكر القطارات القديمة.


وتابع «الأولوية للمستثمرين المصريين للمشاركة في مشروعات مترو الأنفاق والسكك الحديدية بنظام pot بشرط توافر الجدية».


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