الديهي: أتحدى دول العالم إنجاز مشروعات الطرق في وقت قياسي مثل مصر

16 أغسطس 2020 - 09:53 م



قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه يتحدى أي دولة في العالم قادرة على إنجاز مشروعات الطرق الضخمة بواقع 7 آلاف كم من الطرق والمحاور والكباري في ست سنوات فقط بتكلفة 176 مليار جنيه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية استطاعت أن تنجز مشروعاً عملاقًا غير مسبوق؛ حيث أن الدولة كانت تنشئ كل 5 سنين كبري على نهر النيل، وهو ما اختلف تمامًا هذه الأيام.

وتابع أن مصر اليوم تنجز 10 كباري كل خمس سنين، على أنه يجب ألا تزيد المسافة المقطوعة بين كل كبري والآخر 25 كم، ليصل الإجمالي ما يقارب 59 محور وكبري على نهر النيل؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المؤشر العالمي لجودة الطرق في عام 2010، كانت مصر في المرتبة 118 على مستوى العالم، فيما نقلت الخطة القومية لتطوير الطرق والمحاور والكباري الدولة إلى المرتبة 28 على مستوى العالم، بفارق 90 مركز في 6 سنوات.

