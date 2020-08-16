  • الأحد 16 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:27 م
Advertisements
بحث متقدم
السيسي وسلمان

بيان مصري قوي دعمًا للسعودية

وافدين في الكويت

الكويت تقرر إنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الفئة العمرية

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020

كامل الوزير

بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

وزير التعليم العالي

"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا

أرشيفية

«داعش» قد يعمل على تسريع الموجة الثانية العالمية من كورونا

الدولار

الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه اليوم الأحد

محمد صلاح

مفاجاه من "يوفنتوس" لضم "صلاح"

ضاحي خلفان نائب شرطة دبي

عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح

مشيخة الأزهر الشريف

بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"

الديهي: المشروعات القومية وفرت على الأجيال المقبلة ربع قرن من التطوير

آخر الأخبار

الديهي
الديهي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بث مباشر.. السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية

#

مصدر يكشف عن اسم نجمين من العيار الثقيل على أعتاب الأهلي

#

"السيسي" يفتتح عددا من المشروعات القومية

#

أول تعليق من "الديهي" على اختياره عضوًا بالأعلى الإعلام



قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينشد المثالية في كافة المشروعات القومية التي تترجم بفرص تنموية وعمرانية، ويسعى من أجل ذلك لسرعة إنجاز تلك المشروعات مما يوفر على الأجيال المقبلة 25 سنة من العمل والتطوير.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الخطة التنموية القومية من المفترض أن تنتهي في عام 2052؛ بغية تحسين حياة المصريين. 
ولفت إلى أن الدولة تستهدف إنجاز تلك المشروعات القومية العملاقة في 2027 بدلًا من 2052، أي بفارق ربع قرن عما جرى تخطيطه مسبقًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كورونا ينتشر بين بائعات الهوى ويثير مخاوف في إسبانيا
» الشرطة البريطانية تحذر من حبوب «دونالد ترامب»: خطر على الصحة
» بيان مصري قوي دعمًا للسعودية
» أفضل الأطعمة التي تعزز الحالة المزاجية.. تعرف عليها
» الوزير: الرئيس اتخذ هذا القرار حفاظًا على أرواح المواطنين
» كورونا يسجل أسوأ حصيلة يومية في المغرب
» الوزير: السيسى استخرج اشتراك مترو مدى الحياة ورفض ياخده غير لما يدفع ثمنه
» دخلت أرضًا زراعية لقضاء حاجتها.. فاغتصبت وقتلت
» قرار عاجل من الأهلي بشأن شريف إكرامي
» الخميس فتح باب الترشح لنقيب القراء
» رسالة مؤثرة من طفل والده محبوس لأجل غير مسمى بسبب سرقة هاتف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:41

  • عشاء

    20:11

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة