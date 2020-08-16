الديهي: المشروعات القومية وفرت على الأجيال المقبلة ربع قرن من التطوير

16 أغسطس 2020 - 10:01 م





قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينشد المثالية في كافة المشروعات القومية التي تترجم بفرص تنموية وعمرانية، ويسعى من أجل ذلك لسرعة إنجاز تلك المشروعات مما يوفر على الأجيال المقبلة 25 سنة من العمل والتطوير.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الخطة التنموية القومية من المفترض أن تنتهي في عام 2052؛ بغية تحسين حياة المصريين.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف إنجاز تلك المشروعات القومية العملاقة في 2027 بدلًا من 2052، أي بفارق ربع قرن عما جرى تخطيطه مسبقًا.



