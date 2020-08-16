استطلاع: معظم الأمريكيين يوافقون على اختيار «كامالا هاريس» نائبة للرئيس

16 أغسطس 2020 - 10:16 م

أظهر استطلاع للرأي نُشر الأحد، أن غالبية الأمريكيين يوافقون على اختيار المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة جو بايدن للسناتور كامالا هاريس نائبة له - بما في ذلك واحد من كل أربعة جمهوريين.





وبين الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وقناة "ABC News " أن 54 بالمائة من الأمريكيين يوافقون على اختيار هاريس للترشح للكمنصب في انتخابات نوفمبر، بينما 29 بالمائة لا يوافقون.





يؤيد الديمقراطيون بأغلبية ساحقة، هاريس نائبة للمرشح الرئاسي، 86 في المائة إلى 6 في المائة، بينما يوافق 25 في المائة من الجمهوريين مقابل 55 في المائة معارضون.





ووافق المستقلون بنسبة 52-29 في المائة. ووجد الاستطلاع أن 78 في المائة من السود يؤيدون اختيار هاريس ، وكذلك 65 في المائة من ذوي الأصول الأسبانية و46 في المائة من البيض.





وأيدت النساء القرار بنسبة 56 إلى 29 في المائة والرجال 52 إلى 30 في المائة.





وتمتعت سارة بالين بمستويات مماثلة من التأييد العام عندما اختارها السناتور الراحل جون ماكين نائبة له في انتخابات 2008 - 60 إلى 34 في المائة.





وبين الجمهوريين، كان رفض هاريس هو الأعلى بين المحافظين، والإنجيليين البيض، وسكان الريف، والرجال البيض غير المتعلمين في الجامعات، جميع الدوائر الأساسية للرئيس دونالد ترامب.





وبعد الديمقراطيين والسود، كانت موافقة هاريس أعلى بين الليبراليين وسكان الشمال الشرقي والأشخاص الحاصلين على شهادات عليا وسكان المدن.





وأعلن بايدن اختيار هاريس نائبة له يوم الثلاثاء الماضي في تغريدة، مما جعل السناتور للولاية الأولى أول امرأة ملونة تظهر على بطاقة حزب سياسي كبير.







