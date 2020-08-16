استطلاع: معظم الأمريكيين يوافقون على اختيار «كامالا هاريس» نائبة للرئيس

بيان مصري قوي دعمًا للسعودية
الكويت تقرر إنهاء عمل جميع الوافدين من هذه الفئة العمرية
ماليزيا تمنح شيخ الأزهر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى في 2020
بعد زيادتها.. وزير النقل يعلن الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق
"التعليم العالي": دواء بـ20 جنيهًا يدمر كورونا
«داعش» قد يعمل على تسريع الموجة الثانية العالمية من كورونا
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عبر قناة إسرائيلية.. خلفان يفجر مفاجأة عن اغتيال المبحوح
بيان غاضب من الأزهر بعد إضرام النار في مسجد "السلام"
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