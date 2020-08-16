مترو الأنفاق: نستهدف نقل 7 ملايين راكب يوميا

16 أغسطس 2020 - 10:30 م

قال عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، التي تبدأ من محطة هارون الرشيد، وتشمل 10 محطات نهايتها عدلي منصور، بمشارف مدينة السلام، مشيرا إلى أن 6 محطات الجديدة تشمل 7.8 كلم.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن 4 محطات الأولى من المرحلة الرابعة للخط الثالث افتتحت من قبل حتى نادي الشمس، مشيرا إلى أن مترو الأنفاق يستهدف نقل 7 ملايين راكب يوميًا بعد الانتهاء من الخطوط الجاري تنفيذها بما فيها قطار المونوريل.



وتابع: «المترو سيربط جميع أحياء القاهرة ليستطيع المواطن الانتقال من أكتوبر إلى التجمع الخامس»، معلقا: «شبكة المترو ستختذل المشوار الذي يستغرق 3 ساعات في 45 دقيقة فقط، المواطن لن يكون مضطرا إلى قيادة سيارته الخاصة».



وأشار إلى أن المترو يخطط لتوفير جراجات متعددة الطوابق بجوار بعض محطات المترو للتسهيل على قائدي السيارات الذين يرغبون في استقلال مترو الأنفاق، لافتا إلى أن معظم قطارات خطوط مترو الأنفاق الجديدة مكيفة، فضلا عن وجود كاميرات لكشف المخالفات داخل عربات المترو، إضافة إلى التحكم الإلكتروني.



وتابع: «احتمالية وقوع الحوادث بالخط الثالث تكاد تكون معدومة، فضلا عن وسائل تأمين للطوارئ»، لافتا إلى أن القطار بالخط الثالث سيشمل من 1600 حتى 1800 راكب دون تخطي الكثافة.



وأوضح أن محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ستعمل ابتداء من غدٍ الإثنين، مشيرا إلى أن أسعار التذكرة لا تشمل تكلفة الخط بل توفر نفقات التشغيل والصيانة.



وأكمل: «تكلفة المشوار من مدينة السلام إلى العتبة تتراوح بين 12.5 جنيه إلى 15 جنيها وتستغرق 90 دقيقة تقريبًا بوسائل المواصلات العادية»، مشيرا إلى أن أسعار تذاكر الخط الثالث لم تعلن رسميًا حتى الآن، معلقا: «السيناريو الأسوأ أن تكون سعر التذكرة من السلام إلى العتبة 12.5 جنيه، كوسائل النقل العادية مع فارق توفير الوقت».

