» رئيس المكسيك: لقاح كورونا سيكون جاهزًا أوائل العام

16 أغسطس 2020 - 11:40 م

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أبرادور في تسجيل فيديو بثه على تويتر، اليوم الأحد 16 أغسطس، إنه يتوقع أن يكون لقاح مرض "كوفيد-19" جاهزًا للاستخدام في البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل.

