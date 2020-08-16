كويتي وسعودي يعتديان بالضرب المبرح على طبيب مصري

شهدت مستشفى العدان في الكويت، اعتداء مواطنين اثنين (كويتي وسعودي) على طبيب مصري ومراجع وموظف استقبال، حيث قاما باقتحام غرفته وانهالا عليه بالضرب، وذلك لمحاولة علاجهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة الأمنية التحقيق.



وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، وقاما بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن مصدرًا أمنيًّا أكد بأن شرطيين كانا يقومان بواجبهما في نقطة أمنية بمستشفى العدان طلبا قوة أمنية للسيطرة على شخصين، بدا من تصرفاتهما، أنهما في حال غير طبيعية، وقاما بالاعتداء على موظف استقبال بالضرب المبرح من دون سبب.

وأضاف المصدر، أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له: «تعالجنا غصبًا عنك»، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.

وأضاف المصدر، أن الشرطيين تدخلا لإيقافهما، ولكنهما كسرا باب غرفة أحد الأطباء، وتعديا على طبيب مصري داخل المستشفى، قائلين له: «تعالجنا غصبًا عنك»، ولدى تدخل مراجع لتهدئة الأمور تعديا عليه بالضرب والإهانة.