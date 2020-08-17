» كامل الوزير: "السيسي يدفع كارتة الطرق التي يمر بها"

17 أغسطس 2020 - 12:00 ص

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يدفع كارتة الطرق التي يمر بها لكي يكون مثالًا يُحتذى به.



وأضاف «الوزير»، في تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد: «الرئيس بيدفع عشان يبقي قدوة، عشان يقول للناس اتعلموا، زي ما بتاخدوا خدمة لازم تدفعوا ثمنها».



وأشار إلى أنه الرئيس قال له، أثناء تسلمه اشتراك مترو مدى الحياة: «هتدفعني ثمن الاشتراك ده يا كامل؟»، فرد عليه: «لا يا ريس»، فبادر الرئيس قائلًا: «لا.. لازم أدفع الثمن، معندناش حاجة ببلاش».



وأكد وزير النقل أن الرئيس السيسي وجه بعمل كارنيه اشتراك مدى الحياة للرئيس السابق، عدلي منصور، وكان جاهزًا بالفعل.

