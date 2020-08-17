» الموت يفجع الفنان خالد سليم

رأي مفاجيء لمحمد أبو تريكة في رحيل لاعبي الأهلي بسبب المال
أحمد فتحي يفجر مفاجأة عن غضبه من براميدز ومطالبته المساواة برمضان صبحي
تعليق غير متوقع من حسام عاشور على رحيل إكرامي ورمضان صبحي عن الأهلي
هدرسفيلد: عرض بيراميدز لضم رمضان صبحي أقل من عرض الأهلي
تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة مدوية عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز
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وزير النقل: هؤلاء لن يطبق عليها زيادة أسعار المترو
أحمد عادل شعبان
فُجع الفنان خالد سليم بوفاة ابن خالته ، مطالبا الناس بالدعاء له بالرحمة والمغفرة .
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