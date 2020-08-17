أحمد فتحي يفجر مفاجأة عن غضبه من براميدز ومطالبته المساواة برمضان صبحي

17 أغسطس 2020 - 08:09 ص

كشف الإعلامي هاني حتحوت - مقدم برنامج "الماتش" - عن رد فعل لاعب الأهلي المنتقل حديثا إلى بيراميدز أحمد فتحي على الأحاديث التي تناولت غضبه من الفريق الأزرق ومطالبته المساواة برمضان صبحي.



وقال "حتحوت" إن مصدر مقرب جدا من أحمد فتحي كشف عن موقف الأخير من هذه الأنباء وأنه وصفها بأنها "أخبار مضحكة".



و كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين - مقدم برنامج "نمبر ون" - عن مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدًا أن أحمد فتحي هدد مسئولي بيراميدز بالتراجع عن الانتقال إلى الفريق.



وقال في برنامجه: أحمد فتحي طلب من مسئولي بيراميدز مساواته ماديا برمضان صبحي وإلا فلن يذهب للفريق .



وأضاف: فتحي هددهم بعدم تفعيل التعاقد بينهم ما لم يحصل على 33.5 مليون جنيه سنويا مثل رمضان .. وأخبرهم أنه حينها سوف يبقى مع الأهلي.



