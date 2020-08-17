رأي مفاجيء لمحمد أبو تريكة في رحيل لاعبي الأهلي بسبب المال

17 أغسطس 2020 - 08:37 ص

أعاد الإعلامي شريف جمعة تداول مقولة لأسطورة الأهلي محمد أبو تريكة قالها في أعقاب رفضه لعرض احتراف خارجي وتفضيله البقاء في الأهلي وذلك على هامش رحيل أكبر لاعبي الأهلي مثل رمضان صبحي وإكرامي وأحمد فتحي بسبب تلقيهم عروضا مالية أعلى.



وقال جمعة في تغريدة عبر تويتر: محمد ابو تريكة قال : أنا خايف أمشي و أحترف، وغيري يمشى ويحترف، ونسيب النادى الأهلي وهو محتاجلنا أصل الأهلي خيره علينا وميستاهلش كده مننا .



واستغنى الأهلي عن شريف إكرامي ومن قبله حسام عاشور فيما تمنى التوفيق لأحمد فتحي و رمضان صبحي بعد إعلان انتقالهم إلى بيراميدز.

