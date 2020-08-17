» ظهرت مع محمد صلاح .. فنانة تعود من الاختفاء: أبي مات ومنزلنا احترق

17 أغسطس 2020 - 08:40 ص

خرجت فنانة شهيرة عن صمتها بعد اختفاء في أعقاب وفاة والدها بحريق في المنزل .



وقالت الفنانة والإعلامية اللبنانية جيسي عبده إنها اختفت عن الأنظار لمدة شهرين في أعقاب وفاة والدها.



وقالت : إذا خسر الشخص والده خسر كل أمان الدنيا.



وتوفي والد جيسي عبده في المنزل بعد احتراقه إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل المنزل.



وجرى نقل والدة جيسي إلى المستشفى متأثرة ببعض الإصابات.



وكانت الكثير من الجماهير وبخاصة في مصر قد سمعت عن جيسي عبده بعد ظهورها مع النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول محمد صلاح .

