مران الزمالك يحدد مصير "أوباما"

17 أغسطس 2020 - 09:44 ص

يحدد المران الأخير للزمالك، اليوم، الإثنين، موقف يوسف أوباما، مهاجم الفريق من العودة للمشاركة مع الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقين، فى التاسعة من مساء غد الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة العشرون من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما أكد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق جاهزية أوباما للعودة للمشاركة مع أبناء ميت عقبة، إلا إنه سينتظر الوقوف على حالة اللاعب فى المران الختامى اليوم من أجل تحديد موقفه بشكل نهائى من التواجد فى اللقاء من عدمه، بعدما تعافى من إصابة العضلة الأمامية التى أبعدته عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية ولكنه واصل برنامجه التأهيلى بالأمس وحال مشاركته اليوم فى المران سينضم لقائمة لقاء نادى مصر وحال عدم قدرته على المشاركة سيتم استبعاده من القائمة وكان الزمالك تغلب على مصر المقاصه الجوله الماضيه بهدف نظيف ف الدقائق الاخيرة من عمر المباراه املا فى تحسين مركزه فى جدول ترتيب الدورى