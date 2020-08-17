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وفاة شاعر عربي شهير فجأة.. وإصالة تنعيه

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اصالة
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متابعات - الدويني فولي

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الكويت

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يوسف الصابري

نعى عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي، الشاعر الكويتي يوسف الصابري، الذي وافته المنية مساء أمس الأحد، لتسود حالة من الحزن والألم على فراق الشاعر الكبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للشاعر الكويتي الراحل يوسف الصابري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر وفاته، وجاء فيها: "انتقل إلى رحمة الله.. صاحب هذا الحساب يوسف الصابري أبو عبد الله.. انقطعت أعماله فلا تبخلوا عليه بالدعاء له ".

ونعى الإعلامي الكويتي قاسم عبد القادر، الشاعر الراحل قائلًا: "رحم الله الشاعر الجميل يوسف الصابري.. صاحب الأغنية التي رددها كل العشاق/ القلوب الساهية للقيثارة نوال .. فقد كان إنسانا بكل ما تحمله الكلمة من معنى ربنا يرحمك ويغفر لك ، الفاتحة له".

كما نعته الفنانة الكويتية نوال، الشاعر الصابري، عبر صفحتها على "تويتر"، قائلة في تغريدة لها: "اليوم فقدنا أخ وزميل غالي على قلوبنا رحل عنا فجأه انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمك ويغفرلك مثواك الجنة ان شاء الله".

بينما نعته الفنانة السورية أصالة قائلة: "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أحبّته .. آمين ياربّ العالمين"، كما نعاه الشاعر السعودي خالد المريخي عبر صفحته على "تويتر": "الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه.. من أنقى الناس الله يرحمه ويففرله ويسكنه فسيح جناته".



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