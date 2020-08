» صدمة بالوسط.. وفاة فنان شاب أثناء نومه فجأة

توفي الفنان والمنتج الأمريكي الشاب آش كريستيان، الحائز على ”جائزة إيمي”، بشكل مفاجئ، خلال نومه، عن عمر ناهز 35 عاما.

وكان المنتج الراحل يدير شركته الخاصة للإنتاج ”سيانيوم إنترتينمنت“ ومقرها نيويورك حيث أنتج العديد من الأفلام بما في ذلك ”Hurricane Bianca، Little Sister ، Coin Heist

