» صدمة بالوسط.. وفاة فنان شاب أثناء نومه فجأة

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متابعات - الدويني فولي

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آش كريستان

توفي الفنان والمنتج الأمريكي الشاب آش كريستيان، الحائز على ”جائزة إيمي”، بشكل مفاجئ، خلال نومه، عن عمر ناهز 35 عاما.

وبحسب صحيفة ”هوليوود ريبورتر“، فقد توفي الممثل الشاب يوم الخميس الماضي أثناء نومه بينما كان يقضي عطلة في بويرتو فالارتا، المكسيك.


وكان المنتج الراحل يدير شركته الخاصة للإنتاج ”سيانيوم إنترتينمنت“ ومقرها نيويورك حيث أنتج العديد من الأفلام بما في ذلك ”Hurricane Bianca، Little Sister ، Coin Heist
“ وعمل كممثل في العديد من الأفلام منها ”Cleaners و The Good Wife و The Good Fight و Law & Order و Person of Interest“.

ولد كريستيان فى 16 يناير عام 1985 وبدأ حياته بكتابة وإخراج الأفلام القصيرة فى سن 14 عاماً، قبل أن ينتقل إلى لوس أنجلوس لتحقيق أحلامه فى التمثيل بعد عامين فقط، وفقا لما ذكره موقع ”ديدلاين“.


وفي سن 19 عاماً، كتب وأخرج وتألق في فيلمه الروائي الأول، Fat Girls (2006)، وقد تم عرضه لأول مرة في مهرجان ”تريبيكا“ السينمائي وفاز بجائزة للمواهب الناشئة المتميزة في لوس أنجلوس أوتفيست.


وفي عام 2014 ، فاز كريستيان بجائزة ”إيمي“ عن برنامج نهاري متميز قصير وتقاسم الجائزة مع المنتج الشريك آن كليمنتس والمنتجين التنفيذيين Lauralee Bell و Scott Martin.


وفور إعلان وفاته، عمت حالة من الحزن الشديد بين الممثلين والمنتجين الزملاء الذين عملوا مع كريستيان على مر السنين.

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