» "اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

17 أغسطس 2020 - 11:36 ص





طمأن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس ،قائلا :"إننا يفصلنا على نهاية فصل الصيف شهر واحد فقط، لافتا إلى خلال هذه الفترة تتراوح درجات الحرارة ما بين 33 إلى 35 درجة.







وأضاف"شاهين"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بارتفاع درجة الحرارة، منوها بأن الست أيام القادمة ستشهد استقرارا شديد في درجات الحرارة، حيث ستعود لمعدلاتها، فضلا على حدوث انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة.





وأشار مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إلي أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على حالة الطقس، مناشدا المواطنين شرب كميات كبيرة من المياه، وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

