» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة

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بات أحمد فتحي، الظهير الأيمن لفريق الأهلي، مهددًا بالغياب عن لقاء الزمالك في قمة الدوري المصري والمقرر له يوم السبت المقبل.

ويغيب أحمد فتحي عن لقاء الزمالك المقبل حال حصوله على بطاقة صفراء في لقاء الفريق الأحمر اليوم أمام أسوان، في الجولة الـ19 من المسابقة نفسها.

وحصل أحمد فتحي على بطاقة صفراء في لقاء المقاولون العرب بالجولة الـ14 بينما حصل على بطاقة ثانية في لقاء سموحة بالجولة الـ18 من مسابقة الدوري، وأصبح مهددًا بالغياب حال مشاركته في لقاء اليوم أمام الفريق الجنوبي وحصوله على بطاقة صفراء ثالثة.

ويحل الفريق الأحمر ضيفًا على نظيره نادي الزمالك، في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في قمة الدوري المصري بإستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الممتاز.


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