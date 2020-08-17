أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

17 أغسطس 2020 - 12:18 م

وصلت منذ قليل إلى المحكمة الاقتصادية، الفنانة سما المصري وذلك لنظر جلسة محاكمتها بقضيتها الثانية بعد أن أحالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وظهرت "سما" فى قفص الاتهام ترتدي كمامة ولبس السجن الأبيض، وفقا للتدابير الاحترازية التى تتبعها المحاكم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت قد قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف على الحكم.