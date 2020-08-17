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الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية

عرب وعالم

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مساعدات

متابعات - الدويني فولي

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المساعدات الغذائية

وصول

الجيش اللبنانى

طائرتين مصريتين



أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أقامته مصر لمساعدة لبنان بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى الشعب اللبناني، على إثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، في 4 أغسطس الجاري.




?وحملت الطائرات الأولى المواد الغذائية الأساسية لاسيما الدقيق، حرصا على استمرار دور عمل المخابز والأفران في دورة إنتاج الخبز، بعد تعرض المخزون الاستراتيجي من القمح والدقيق للفقدان باعتبار أن صوامع التخزين الرئيسية كانت تقع بداخل ميناء بيروت البحري حيث بؤرة الانفجار.


كما أرسلت مصر طواقم من الأطباء والجراحين لتقديم الإسناد اللازم للمنظومة الطبية اللبنانية في التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، فضلا عن تسيير جسر بحري يتضمن المواد اللازمة للبناء وإعادة الإعمار وفي مقدمها الزجاج والألومنيوم والرخام، بعدما تضررت أبنية ومنشآت العاصمة والواجهات الزجاجية بصورة كبيرة بسبب الانفجار.


وتشمل المرحلة الثانية من الجسر الجوي الإغاثي المصري 12 طائرة ستصل تباعا، وعلى متنها 220 طنا من المساعدات الإغاثية الضرورية.

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