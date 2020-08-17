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السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص

عرب وعالم

كورونا السعودية
كورونا السعودية

متابعات - الدويني فولي

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عقوبة

ترخيص

طائرات مسيرة

االسعودية


أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الاثنين، أنها أصدرت خلال الفترة الماضية الآلاف من تصاريح الطائرات المسيرة "الدرون" المخصصة للفئتين التجارية والترفيهية.


وأكد المتحدث باسم الهيئة، إبراهيم الروساء، لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن تسيير طائرات مسيرة بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة في سماء المملكة، عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن العقوبات تشمل كل من قام بتشغيل أي طائرة أو شركة أو وكالة أو بأي عمليات جوية تخضع لأحكام النظام دون الحصول على الترخيص أو التصريح أو الإجازة اللازمة من الهيئة، أو استمر في التشغيل بعد وقف الترخيص أو التصريح أو الإجازة أو سحبها أو إلغائها.
وعن الاستخدامات الحالية للطائرات المسيرة في السعودية، أشار إبراهيم الروساء إلى أنها تستخدم حاليا في الأنشطة الترفيهية، والاستخدامات التجارية كالرفع المساحي والتصوير الجوي والفحص الصناعي والزراعي وغيرها الكثير من المجالات.


وكشف أن الهيئة العامة للطيران المدني تعكف حاليا على العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد الآلية المناسبة لتنظيم الاستيراد والبيع المحلي للطائرات المسيرة في المملكة.

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