الديهي لرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

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"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى
"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

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ثمن الإعلامي نشأت الديهي، مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح العديد من المشروعات القومية ،قائلا :"ينشد المثالية في كافة المشروعات القومية التي تترجم بفرص تنموية وعمرانية. و

أضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "تن"، أن الخطة التنموية القومية من المفترض أن تنتهي في عام 2052؛ بغية تحسين حياة المصريين.

وتابع:" سرعة إنجاز ت الرئيس في المشروعات وفرت على الأجيال المقبلة 25 سنة من العمل والتطوير لافتاً إلى أن الدولة تستهدف إنجاز تلك المشروعات القومية العملاقة في 2027 بدلًا من 2052.

وأشار إلي أن الخطة التنموية القومية من المفترض أن تنتهي في عام 2052؛ بغية تحسين حياة المصريين، شاهد الفيديو..

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