» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات

17 أغسطس 2020 - 01:42 م









أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أنه من المتوقع قريبًا أن يبدأ المواطنين في الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، والتخلى عن سيارتهم الخاصة.





وأضافت خلال برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد،قائلة:" وجود النقل الجماعي المحترم على غرار الدول الكبرى، يوفر للمواطن وقته وأمواله، وأنه سوف يستعمل وسائل النقل الجماعي.







وتابعت :"هتسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا مواصلات، بسبب الكم الكبير من مشروعات النقل التي يتم تنفيذها في مصر وطالبت الإعلامية عزة مصطفى بضرورة الحفاظ على هذه المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها من أجل المواطنين مؤكدة أنها تعد ملكا لكل المصريين.

