  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر02:36 م
Advertisements
بحث متقدم
"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الديهي لرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

السيسي في المترو

استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

كورونا

حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

كورونا

ببلد عربي.. حالة نفير عام وإغلاق أسبوعين بسبب كورونا

الدكتور جمال شعبان

مفاجأة عن الفشل الكلوي يكشفها عميد معهد القلب السابق

كامل الوزير وزير النقل

وزير النقل: "عايز أختم حياتي في جبل الجلالة"

البائع

مرتضى منصور يلبي طلب بائع التين الشوكي بفرصة عمل بنادي الزمالك

ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الرياضة

مانى
مانى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

محمد صلاح يحتل مركز جديد ضمن أفضل 100 صفقة

#

شاهد| رد فعل «ساديو ماني» في أول زيارة لمنزل عائلته بالسنغال

بطولات

ليفربول

أفضل لاعب

مانى

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية PFA ، فوز ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي،بالأفضل في الموسم الماضي ببطولة الدوري الممتاز.

الجائزة جماهيرية من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، وتصدر ماني التصويت بنسبة 41% متفوقًا على كيفن دي بروين الذي حصل على 27% وترينت ألكسندر أرنولد بنسبة 17%.

ونجح ماني في الموسم الماضي مع ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في تسجيل 18 هدفًا وصنع 7 أهداف أخرى وكان مساهمًا بشكل أساسي في التتويج باللقب بعد وصول الريدز للنقطة 99 بنهاية الموسم.

الجدير بالذكر أن دي بروين كانت قد أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوزه بجائزة أفضل لاعب في موسم 2019/2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات
» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات
» ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك
» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"
» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص
» الجيش اللبناني يعلن وصول طائرتين مصريتين محملتين بالمساعدات الغذائية
» كاظم الساهر يوجه رسالة إلى اللبنانيين بعد انفجار مرفأ بيروت
» "الجوكر" مهدد بالغياب عن لقاء القمة
» قرار جديد من "الجبلاية" بشأن مباراة "الأزمة"
» "اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة