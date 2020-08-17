استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

17 أغسطس 2020 - 01:59 م









أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم عمل كارنيه اشتراك مدى الحياة في مترو الأنفاق للرئيس السيسي ورفض أن يأخذه دون أن يدفع المقابل المادي له.





وأضاف "الوزير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، طلب عمل اشتراك للرئيس عدلي منصور.







وتابع:" الرئيس السيسي يدفع كارتة الطرق حتى يكون مثال يحتذى به وقدوة للجميع في الالتزام بالقواعد".

