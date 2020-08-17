الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

17 أغسطس 2020 - 03:13 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف على سلك أعضاء النيابة العامة .

وحسب وسائل إعلام سعودية، ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل .

وحث النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة .