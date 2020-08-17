  • الإثنين 17 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:23 م
Advertisements
بحث متقدم
"ترامب" يرفض تقدم "بايدن"

«ترامب»: هؤلاء يلقون قنابل عليّ كل يوم

الوزراء

بشرى.. توفير وظائف للعائدين من الخارج بسبب كورونا

الرئيس يشهد عقد القران

ابنة صديقه.. الرئيس يفاجئ عروس في حفل زفافها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

"الديهي": الدولة المصرية تقود مشروعًا تاريخيًا لإعادة إنتاج الطبقة الوسطى

الديهي للرئيس: وفرت علينا ربع قرن تطوير وعمل

السيسي في المترو

استخرج اشتراك مترو مدى الحياة للرئيس

كورونا

حميات إمبابة عن كورونا :إحنا مش في أمان

17 نوفمبر.. سما المصرى والنظام أمام القضاء

أول ظهور لـ "سما" بالبدلة البيضاء

الأهلى والمقالون

أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الطقس

"اطمئنوا".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

عرب وعالم

الملك سلمان
الملك سلمان

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا إنسانيًا

#

رغم مرضه.. الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

#

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا عاجلًا

الملك سلمان

خادم الحرمين الشريفين

أمر ملكى

سار

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف على سلك أعضاء النيابة العامة .

وحسب وسائل إعلام سعودية، ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للنيابة العامة وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل .

وحث النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم ، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل قيادتنا الرشيدة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

التأمل فيما هو تافه ومأساة..(اللقاح الروسى)

د. هشام الحمامي

يا بيروت

فراج إسماعيل

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. الرئيس الإسرائيلي يدعو «بن زايد» لزيارة القدس
» قرار جديد من المحكمة في قضية سما المصري
» صالح جمعة على رادار الترجي التونسى
» الحرارة في اليابان تسجل درجة تاريخية
» 1372 إصابة جديدة بكورونا في السعودية
» إعلامية :هنخليكم تسيبوا عربياتكم الخاصة و تركبوا موصلات
» «شوبير» ينتقد أداء الأهلى بالمباريات
» ساديو ماني أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي
» "كارتيرون" يعدل موعد مران الزمالك
» مفاجأة الأهلى يفكر فى إعارة "بادجي"
» السعودية... عقوبة على تسيير طائرات مسيرة دون ترخيص

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:40 م

  • فجر

    03:57

  • شروق

    05:27

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:40

  • عشاء

    20:10

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة