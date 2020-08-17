ابنة صديقه.. الرئيس يفاجئ عروس في حفل زفافها

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فاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، ابنة صديق راحل له في حفل زفافها بحرصه على أن يكون شاهدًا على عقد قرانها في أحد قاعات دور القوات المسلحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، في حفل عقد قران حنان عبد الرحمن، ابنة صديقه الراحل، والذي وافته المنية قبل سنوات، وعقد القران بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأظهرت الصور أن أجواء الاحتفالية تمت وسط الالتزام الكامل بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وحضور محدود لأسر العروسين، وذلك التزاما بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يكون شاهداً على عقد الزواج ، ليعوض ابنة صديقه فقدان والدها في يوم عرسها .





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