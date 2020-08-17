نص تهنئة وزير الداخلية للرئيس بالعام الهجري الجديد

17 أغسطس 2020 - 03:37 م

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتـاح السيسى؛ بمناسبة العام الهجري الجديد .

وجاء نص التهنئة، كما يلي :

"بمشاعر الإعزاز والتقدير، يطيب لى وهيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم، بأسمى آيات التهانى والأمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد.. وبأصدق عبارات التقدير والاحتفاء بمسيرة سيادتكم الوطنية المخلصة ".

"سيادة الرئيس.. يَطل علينا هذا العام الهجرى الجديد، وقد بلغت مسيرة العمل الوطنى نحو التنمية والإزدهار مستهدفاتها.. وترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم، اصطف خلف قيادتكم الحكيمة.. وواجه بإيمان راسخ، التحديات.. مُستبشرًا بما تحْقق من مشروعات، ومُتطلعًا للمزيد من الإنجازات.. لتحيا مصر دائمًا واحةً للأمن والأمان ".

"فكل عام وسيادتكم بخير وصحة وسعادة.. ومصرنا الغالية فى تقدم وعزة وريادة ".