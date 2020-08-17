» قرار جديد من المحكمة في قضية سما المصري

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سما المصري

حجزت المحكمة الاقتصادية، الحكم على المتهمة "سامية أحمد عطية" وشهرتها "سما المصري"، في القضية رقم 47 لسنة 2020 جرائم اقتصادية، والمتهمة فيها بالتحريض على الفسق، والاعتداء على قيم المجتمع في البلاغات المقدمة ضدها، لجلسة 21 سبتمبر .

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، سبق وأن قضت بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه، ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وتقدمت باستئناف على الحكم الصادر والمحجوز للحكم لجلسة 7 سبتمبر المقبل .

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب تلك الجرائم .


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