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تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 45 يومًا بتهمة قتل زوجها

قضايا وحوادث

حبس سيدة
حبس سيدة

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مفاجآت صادمة تقلب قضية قتل "عبير بيبرس" لزوجها

قررت غرفة المشورة بمحكمة البساتين، تجديد حبس الفنانة عبير بيبرس 45 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها عمرو سيد إثر مشاجرة بينهما.


وظهرت الفنانة داخل قفص الاتهام بالملابس البيضاء ومرتدية "كمامة" للوقاية من فيروس كورونا.


وقالت المتهمة في التحقيقات إنها تزوجت من صاحب شركة مقاولات منذ 8 أشهر، وبعد مرور الأشهر الأولى للزواج في سعادة بينهما بدأت المشكلات تجد طريقها إلى حياتهما، وإنه دائما ما كان يتعدى عليها بالضرب والسبّ.

وأضافت في أقوالها بالقضية رقم 5589 لسنة 2020 إداري البساتين، أنه يوم الحادث نشبت مشاجرة مع زوجها بسبب خلافات مالية بينهما "كان مستلف مني فلوس"، بالإضافة لمشكلات سابقة تتعلق بعلاقته مع زوجته الأولى.

وأوضحت أن المشاجرة تطورت بينهما وسقط زجاج مكتبة داخل شقتها وتناثر على الأرض، وأثناء المشاجرة سقط زوجها فأصيب بزجاجة في صدره، لافتة إلى أنها طلبت له الإسعاف لإنقاذه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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