صناعة النواب: وجود الميكروباصات في الشوارع يمثل خطرًا

قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن معظم الميكروباصات الموجودة بالشوارع تجاوز عمرها 20 عاما، وبالتالى أصبح استخدامها خطرا لأن معامل الأمان يقل بمرور الزمن.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه «عزة مصطفي»، :« بعد 4 شهور من الآن اللي عنده ميكروباص هيتم إحلاله تدريجيا .. حيث يتم استبدالها بجديدة على عدد من السنوات بقسط مريح»؛ موضحا أن القسط سيكون بنفس مبلغ قطع الغيار التي يستخدمها السائق.









وأكد عامر، أن السيارات الجديدة ستعمل بالغاز لتوفير أموال لصاحب السيارات؛ موضحا أن الأمر ليس إلزاميا والخطة ستنفذ على مدار 5 سنوات.





ونوه عامر إلى أنه سيتم الاستفادة من تجارب التاكسي الأبيض؛ حيث سيتم تفادي الأخطاء التي تمت في هذه التجربة