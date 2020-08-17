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الديهي: المعيشة في القاهرة بات من المستحيلات.. وننتظر أول عاصمة رقمية

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه في شهر أغسطس من العام المقبل، تنتقل الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حينما تكون العاصمة جاهزة لاستقبال الهيئات والمؤسسات الحكومية، والبرلمان بغرفتيه شيوخ ونواب، وهيئة الرئاسة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، أن العاصمة الجديدة ولدت من رحم القديمة، بينما القاهرة التاريخية يعاد بنائها بعدما أصبح المعيشة والتنقل بها من المستحيلات.

وتابع أن الدولة تفرغ القاهرة من الازدحام، بعدما تحولت القاهرة لمجموعة ضخمة من الكباري والأنفاق، ولا يمكن أن يستمر الوضع إلى ما هو عليه الآن وذلك بعد 1150 سنة من بناء جوهر الصقلي للقاهرة التاريخية.

وأوضح مقدم البرنامج، أن العاصمة تتحول لتكون على غرار عواصم العالم، كأول عاصمة رقمية ذكية تُدار بالقواعد الرقمية لكل الإنشاءات والمحاور والطرق، حيث تقوم الدولة بالتدريب وانتقاء العناصر التي تليق بإدارة العاصمة الجديدة.

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