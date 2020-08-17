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الديهي منفعلًا: أولياء الأمور انكسر ظهورهم.. وعلى وزارة التعليم التحرك

الحياة السياسية

نشأت الديهي
نشأت الديهي

الطيب حسين

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خرج الإعلامي نشأت الديهي، عن شعوره بسب المصروفات الدراسية الباهظة للمدارس الدولية والخاصة، مناشدًا وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي، أن تضع حدًا أقصى لتلك المصروفات. 

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الإثنين، إن "أولياء الأمور انسكر ظهورهم بسبب المصروفات الدراسية، حتى تحولت المدارس الدولية لثغرة ينفذ منها كل دخل الأسرة المصرية".

وتابع أن التعليم بات منهكًا لأولياء الأمور، الأمر الذي دفع وزارة التعليم لمحاربة مافيا التعليم والدروس الخصوصية والسناتر التلعيمية والكتب الخارجية.

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